Università Federico II formerà personale Giustizia

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Gli organismi giudiziari hanno sottoscritto una Convenzione con l' Università Federico II per la digitalizzazione e la modernizzazione del lavoro e per la formazione professionale dei dipendenti della Giustizia.

L' accordo, valido due anni ma rinnovabile, segue una Convenzione già stipulata nel 2018 tra la Procura di Napoli e l' Ateneo federiciano.

"Contiamo di formare alcune centinaia di giovani" ,ha detto il Rettore Matteo Lorito ai giornalisti.

"Con l' Università - ha detto il Procuratore Generale Luigi Riello - avviamo una sinergia ed un rapporto di collaborazione concreta tra per digitalizzare e dematerializzare gli atti giudiziari utilizzando le nuove tecnologie in modo intelligente e migliorare il dato che vede l' Italia agli ultimi posti nelle classifiche per la qualità della giustizia".

Alla firma della Convenzione con la Federico II hanno partecipato il presidente della Corte di Appello di Napoli, Giuseppe de Carolis Di Prossedi, il Procuratore Generale Luigi Riello, il presidente del Tribunale Elisabetta Garzo, il Procuratore di Napoli Giovanni Melillo, ed il presidente del Tribunale di Sorveglianza Angelica Di Giovanni. (ANSA).