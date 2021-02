Sicurezza stradale, per "Truck Bus" 472 controlli della Ps

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Sono state 150 le pattuglie della Polizia Stradale di Napoli che, distribuite nell'arco delle 24h, hanno controllato in totale 472 veicoli, di cui nel trasporto specifico 451 nazionali e 20 stranieri, nell'ambito dell'operazione congiunta europea "Truck & Bus". Lo rende noto un comunicato.

All'operazione realizzata dal Network Europeo delle Polizie Stradali "Roadpol", tra l'8 e il 14 febbraio scorsi, hanno aderito, oltre alla Sezione di Polizia Stradale di Napoli, anche pattuglie sezionali, come quelle delle Sottosezioni di Napoli Nord e Fuorigrotta e quelle dei Distaccamenti di Nola e Sorrento.

Contravvenzionati complessivamente 165 mezzi pesanti per violazioni dei limiti di velocità (9), guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche (1), mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta (12) mancato rispetto dei tempi di guida e di pausa (18), sovraccarico (29). Inoltre sono stati controllati 21 Bus di cui 20 nazionali e 1 straniero e contravvenzionati 10 per violazioni dei limiti di velocità (2), mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta (2), mancato rispetto dei tempi di guida e di pausa (2) e 4 per irregolarità documentali.

Contestualmente sono state applicati 3 fermi amministrativi, ritirate 5 patenti e decurtati complessivamente oltre 500 punti, per un totale di circa 20 mila euro quali proventi dell'attività contravvenzionale. (ANSA).