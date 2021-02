Napoli: associazione, subito una location per maestro Canzanella

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - "Le istituzioni devono intervenire: dobbiamo preservare alle generazioni future questo patrimonio artistico". Così l'avvocato Roberta Foglia Manzillo, presidente dell'associazione "Difesa donne e minori" al termine della visita i locali del maestro Vincenzo Canzanella, sarto e custode di 15 mila abiti realizzati per il teatro, il cinema e la televisione.

Si tratta, ha aggiunto Foglia Manzillo, "di un pezzo di storia che andrà disperso se non si interviene subito: il Comune di Napoli, proprietario dell'immobile, ha infatti chiesto a Canzanella l'immediato rilascio".

La presidente di "Difesa donne e minori" chiede che venga destinata una location alternativa a Canzanella, una location "che garantisca un'adeguata conservazione degli abiti, all'interno del quale si possa creare un vero e proprio museo e mettere in campo progetti che diano spazio anche all'insegnamento del mestiere della manualità e dell' artigianato".

Per Foglia Manzillo, infatti, "è fondamentale creare alternative professionali ai ragazzi di oggi, che non vedono un futuro lavorativo se non nel mondo del digitale. L'associazione si renderà parte attiva per conservare questo patrimonio al fine di far apprezzare l'arte e i mestieri di un tempo, che possono con la giusta rivisitazione, rappresentare le professioni di domani". "Alcuni musei del Nord hanno mostrato interesse verso questa stupenda collezione, come 'La Fenice'. Non vorrei che oltre ai cervelli si facciano migrare anche l'arte e l'artigianato", ricorda l'avvocato. (ANSA).