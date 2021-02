Europa League, Gattuso: "Nove assenti? E' inutile recriminare"

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - "E' vero, abbiamo nove assenti, ma è inutile recriminare su chi manca, speriamo solo di recuperare presto altri giocatori". Rino Gattuso non si piange addosso per gli infortuni e i casi di Covid-19 che hanno falcidiato la 'sua' squadra.

"Un altro problema - spiega - è che non abbiamo mai avuto una settimana tipo per lavorare. Giocare ogni tre giorni, non allenarsi, prendere botte: tutto questo fa si che ogni cosa diventi difficile". "Almeno qualche settimana di lavoro avremmo voluto farla - conclude Gattuso - e non l'abbiamo mai fatta. Ma non stiamo a piangerci addosso, dobbiamo affrontare tutti gli impegni". (ANSA).