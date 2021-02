Europa League, Gattuso: "Granada rognoso, non conta esperienza"

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - ''Domani affrontiamo una squadra rognosa che ha caratteristiche precise. La nostra maggiore esperienza non conta. Dopo cinque o sei minuti l'esperienza maggiore che puoi avere è azzerata. Per loro questa partita è un grande evento e noi dobbiamo battagliare''. Rino Gattuso mostra di conoscere bene le caratteristiche del Granada, l'avversario di domani sera in Europa League.

''Non è una squadra facile da affrontare - dice - Ho visto la gara con il Barcellona e mi sono reso conto di come vanno ad affrontare le squadre tecniche, per cui non c'è da fidarsi.

Perciò ci vuole una grande prestazione a livello caratteriale, a livello fisico''. ''Loro - conclude - sanno quello che devono fare e si muovono con grande velocità''. (ANSA).