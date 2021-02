Assembramenti e assenza mascherine:chiusi bar nel Napoletano (2)

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 17 FEB - Al momento del loro arrivo, i carabinieri hanno trovato nei bar assembramenti di persone privi di ogni forma di protezione individuale. Per questo motivo i militari hanno imposto la sospensione delle attività di due esercizi a Boscotrecase e Poggiomarino, nel Napoletano.

Sono alcuni dei provvedimenti relativi ad un'operazione ''alto impatto'' effettuata dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del reggimento Campania, che su disposizione del comando provinciale di Napoli hanno disposto specifici controlli tra la città oplontina e i comuni limitrofi.

Specifica attenzione è stata posta proprio al rispetto delle norme anti-Covid, con tredici sanzioni elevate a carico di altrettante persone per il mancato uso di mascherine e per assembramenti.

Nel corso di una serie di posti di controllo invece sono state identificate 184 persone e visionati 129 veicoli: diciotto le contravvenzioni al codice della strada elevate, due le patenti ritirate mentre un'auto è stata sequestrata. Uso del cellulare durante la guida, mancanza di copertura assicurativa del veicolo, mancato rispetto del divieto di sorpasso, stando a quanto riferito dai carabinieri, sono state le violazioni maggiormente riscontrate.

I militari hanno effettuato anche diverse perquisizioni domiciliari e su veicoli sottoposti a controllo. A Boscotrecase, un uomo di 64 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per contrabbando di tabaccchi lavorati esteri: occultati in un ripostiglio della sua abitazione, sono stati trovati quaranta pacchetti di sigarette multimarca, per un peso complessivo di 800 grammi.

A Poggiomarino invece un cittadino extracomunitario di 40 anni, identificato nel corso di un controllo stradale, è risultato sprovvisto di patente di guida, come già avvenuto in precedenti occasioni, ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Tre infine le persone segnalate al prefetto dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana.

