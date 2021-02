Napoli: 15enne finge guidare Circumvesuviana, video virale

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Un ragazzino a Napoli riesce ad entrare nella cabina di manovra della Circumvesuviana, gli amici gli fanno un video mentre fa finta di condurre il treno e la scena diventa virale su TikTok. E' quanto accaduto a Napoli su un treno della linea che collega il capoluogo ai Paesi vesuviani fino alla Costiera Sorrentina. Il ragazzino è stato oggi identificato dalle forze dell'ordine.

"Ringraziamo - spiega il presidente di Eav Umberto De Gregorio - il commissariato di Secondigliano che, coadiuvato dal Commissariato di San Giovanni, ha tempestivamente identificato l'autore del gesto. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, del quartiere San Giovanni, a quanto pare membro di una sorta di baby gang. Anche se, probabilmente, non perseguibile penalmente EAV si riserva di costituirsi parte civile. Ci risulta che la famiglia sia già stata contattata dalle forze dell'ordine. Il tema sociale che si pone è il seguente: come non lasciare impunito il gesto?". (ANSA).