Covid: torna 'stabile' curva dei contagi in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Dopo il balzo in avanti di ieri, torna all'8% il tasso di incidenza dei positivi in Campania.

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.135 (di cui 136 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 14.156 tamponi esaminati (di cui 3.164 antigenici).

Diciassette le persone decedute - 12 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrati ieri - 1.194 le persone guarite.

Cala anche se di pochissimo l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (oggi 106 e ieri 107), mentre aumenta quella dei posti di degenza (oggi 1.284 e ieri 1.281). (ANSA).