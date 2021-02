Covid: Campania; meno tamponi, incidenza sale al 10%

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Sono 966, di cui 44 sintomatici, i nuovi casi di Covid in Campania su 9.509 test processati. Come spesso accade nei festivi lo scarso numero di tamponi eseguiti fa impennare l'incidenza dei positivi, che si attesta al 10,15% contro l'8,07 del giorno prima. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala anche 16 nuove vittime (sette decedute nelle ultime 48 ore e nove risalenti ai giorni precedenti) con 888 guariti. In calo la pressione sugli ospedali: i posti occupati in terapia intensiva sono 107 (-4) e quelli di degenza 1.281 (-41). (ANSA).