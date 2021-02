Maltempo: penisola sorrentina, cadono muro e un albero

(ANSA) - SORRENTO, 14 FEB - Splende il sole sulla Campania ma le piogge torrenziali dei giorni scorsi continuano a produrre danni. E' franato nella notte un muro a Sorrento, in via Li Schisani: sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento prestando il primo intervento, poi stamane gli uomini di Penisola Verde hanno rimosso il terreno. La zona è per metà servita da una strada carrabile e per un'altra parte da sentiero. In tutta la penisola le zone collinari sono al limite del contenimento dell'acqua che da giorni precipita in zona.

"Speriamo che il bel tempo contenga altri danni. Noi restiamo allertati" ha dichiarato Luigi Cuomo responsabile per Penisola Verde. Intanto stamani intorno alle 9, a Piano di Sorrento, in via Mortora è caduto un pino lungo la strada. I responsabili dell'ufficio tecnico del comune hanno chiamato una ditta per sgombrare la carreggiata. In tutti e due i casi non ci sono stati feriti. La circolazione al momento in via Mortora prosegue su un'unica carreggiata a fasi alterne. (ANSA).