Fiamme in appartamento ad Aversa, paura per colonna fumo

(ANSA) - CASERTA, 14 FEB - Paura nella notte ad Aversa (Caserta) per un incendio divampato in una appartamento di via San Lorenzo, che rischiava di propagarsi a tutto lo stabile. Le fiamme sono scoppiate nella cucina di un appartamento al primo piano, e hanno prodotto un intenso fumo nero che ha invaso anche le scale e gli alloggi adiacenti. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Marcianise), che hanno fatto sgomberare gli appartamenti vicini, e con l'aiuto di un'autoscala proveniente dal Comando Provinciale, hanno poi domato il rogo e spento le fiamme. (ANSA).