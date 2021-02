Covid: controlli Ps a Napoli e in provincia, numerose multe

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Controlli della Polizia di Stato e multe per il mancato rispetto delle norme anticovid, a Napoli e in provincia. Gli agenti del commissariato San Ferdinando nella zona dei "baretti" e del lungomare Caracciolo hanno identificato 26 persone sanzionandone quattro che erano prive della mascherina di protezione. Gli agenti del commissariato Frattamaggiore hanno identificato 133 persone multandone due senza mascherina.

Inoltre, in via Roma, i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar e dieci avventori poiché sorpresi, all'interno dell'attività, a seguire un incontro di calcio in tv senza rispettare il distanziamento sociale e consumando bevande alcoliche. Per il locale è stata disposta la chiusura per un giorno.

Tra venerdì e sabato sera gli agenti del commissariato Decumani, nel centro storico e in particolare in piazza del Gesù, piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Cisterna dell'Olio e Calata Trinità Maggiore, hanno identificato 234 persone sanzionandone undici, sorprese a consumare bevande alcoliche nei pressi dei locali oltre l'orario consentito senza rispettare il distanziamento sociale e per il mancato utilizzo della mascherina.

Inoltre, in via Cisterna dell'Olio e via San Giovanni Maggiore, sono stati sanzionati i titolari di due bar che stavano servendo bevande alcoliche oltre l'orario consentito.

Per i due locali è stata disposta la chiusura rispettivamente per cinque e due giorni. (ANSA).