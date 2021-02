Maltempo: neve nel Sannio, dal Fortore alla Valle Caudina

(ANSA) - BENEVENTO, 13 FEB - Come da previsioni la neve è caduta su quasi tutto il Sannio. Le zone più imbiancate sono quelle del Fortore, dell'Alto Sannio e della valle caudina.

A Montesarchio si sono posati diversi centimetri di neve.

Nevica anche sulla città di Benevento dove però la neve non si è posata e, al momento, non si registrano disagi alla circolazione stradale. (ANSA).