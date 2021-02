Insigne fa 100, e il Napoli batte la Juve

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - La Juventus, reduce in campionato da tre vittorie consecutive, lascia al Maradona l'intero bottino di tre punti: il Napoli vince per 1-0, gol su rigore di Insigne al 31'. Per il capitano (che dedica la rete alla moglie, per San Valentino) è il centesimo centro in maglia azzurra, in una serata di gelo che dà respiro alla squadra e all'allenatore Gattuso dopo le tensioni delle ultime settimane.

Con la vittoria il Napoli sale a 40 punti in classifica, a meno due dai bianconeri con i quali dovrà ancora essere recuperato il match di andata. (ANSA).