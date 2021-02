Serie A: Bologna-Benevento 1-1

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Finisce in parità, 1-1, l'anticipo della 22/a giornata tra Bologna e Benevento. Padroni di casa in vantaggio dopo appena un minuto con Sansone. Il match si mette in discesa per il Bologna ma non affonda. Vento e neve rendono gelida la serata e complicata la gestione del pallone. Nella ripresa parte in forcing il Bologna, che nei primi minuti ha due occasionissime con Sansone e Barrow per chiudere il match ma spreca. Alle occasioni fallite fa seguito la reazione del Benevento: due conclusioni di Lapadula, su cui salvano Soumaoro e Skorupski e al quarto d'ora il portiere esce su un cross alto e sulla palla vagante arriva il tacco vincente di Viola per l'1-1. (ANSA).