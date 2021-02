Senzatetto muore carbonizzato in Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 12 FEB - Un senzatetto di 51 anni di nazionalità romena è morto carbonizzato all'interno di uno stabile abbandonato dove aveva trovato rifugio Monteforte Irpino (Avellino).

Ad innescare l'incendio - secondo le prime valutazioni di Vigili del Fuoco e carabinieri - sarebbe stato il cattivo funzionamento di una stufa. Nello stesso stabili si trovava un 33 enne di nazionalità moldava che è riuscito a mettersi in salvo ed è stato successivamente ricoverato in ospedale.

Il 5 febbraio scorso, una donna russa senza fissa dimora aveva trovato la morte per cause naturali in un fabbricato abbandonato di Mercogliano (Avellino). (ANSA).