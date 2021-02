Napoli:associazioni e enti cultura puliscono strade Forcella

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - "La città è il salotto di casa nostra, dove non butteremmo mai una lattina o una cicca a terra.

Dobbiamo ricordarcelo quando usciamo, sentirci a casa anche in una piazza o in una strada". Così l'artista Marisa Laurito, direttrice del Teatro Trianon nel quartiere napoletano di Forcella, inizia lei per prima, ramazza in mano, la pulizia promossa da alcune associazioni delle strade del quartiere con l'iniziativa "Forcella pulisce Forcella": un segno concreto ma anche una spinta alla cittadinanza, come sottolinea Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli. "Partiamo da uno dei luoghi meno curati - spiega Paliotto - e invitiamo con questo gesto i cittadini ad averne cura. Lo facciamo noi donne, perché è prerogativa delle donne aver cura delle famiglie, delle abitazioni ma anche dei luoghi comuni. Il nostro è l'invito i cittadini a non considerare le strade del quartiere delle discariche". A spazzare i rappresentanti degli enti culturali dell'area tra cui il Teatro Trianon Viviani, la Fondazione Banco di Napoli, il museo Madre, l'associazione l'Altra Napoli. (ANSA).