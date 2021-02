Covid: De Luca, corsie ospedali di nuovo ingolfate

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - "Abbiamo di nuovo le corsie di ospedali quasi ingolfate, per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando, avendo davanti il pericolo delle varianti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

De Luca ha sottolineato che se i contagi continueranno ad aumentare "la Campania passerà in zona arancione". (ANSA).