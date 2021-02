Rapina in casa nella notte a Monte di Procida

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella notte in un' abitazione di Monte di Procida (Napoli), rubando gioielli e denaro.

Verso le 2.30 cinque malviventi con il volto coperto, uno dei quali armato di pistola, hanno forzato la finestra di un' abitazione in via Panoramica e sono entrati all' interno.

Qui hanno radunato in una stanza i presenti, e si sono impadroniti di denaro e gioielli contenuti in una cassaforte.

Dopo circa 20' sono fuggiti con il bottino, che è ancora da quantificare.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida e della sezione operativa di Pozzuoli. (ANSA).