Maltempo: parzialmente riaperto raccordo Avellino-Salerno

(ANSA) - AVELLINO, 11 FEB - E' stato parzialmente riaperto alla circolazione il raccordo autostradale Avellino-Salerno, interessato nella tarda mattinata di ieri da un consistente movimento franoso che ha invaso le carreggiate nel territorio del comune irpino di Atripalda.

Dopo oltre 24 ore di lavoro, che hanno visto impegnato il personale di Anas e della impresa chiamata a rimuovere terra, fango e alberi, è stato riparto il tratto in direzione Salerno mentre resta ancora interdetto quello in direzione del casello autostradale di Avellino est.

Per gli automobilisti provenienti da Salerno per Avellio, uscita obbligatoria a Serino con immissione sulla viabilità interna per raggiungere la città. (ANSA)