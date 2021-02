Carnevale: Confcommercio Napoli, prossimo weekend? Sarà caos

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "San Valentino e Carnevale, aspettando un week-end di ordinario caos. È ciò che si prospetta da domani soprattutto nella zona di Chiaia. Fino ad oggi il Comune non ha preso alcuna nuova misura per evitare il caos traffico e più che di rischio bisogna parlare ormai di certezza di un lungo fine settimana di paralisi, ancora peggiore del precedente con il traffico impazzito data la concomitanza con San Valentino ed il Carnevale". È l'allarme lanciato dalla presidente di Confcommercio Napoli Carla della Corte e dal direttore generale Pasquale Russo.

"Assistiamo sgomenti al silenzio e all'inattività del Comune anche per il nuovo incontro promesso e mai concesso sulla situazione della viabilità, nonché per la nostra richiesta di accesso agli atti relativi alla situazione della Galleria Vittoria - spiegano - Eppure è davanti agli occhi di tutti che vadano urgentemente adottati correttivi al piano traffico, perché la situazione è insostenibile". Confcommercio, infine, ribadisce "la richiesta di riapertura di piazza Plebiscito almeno il sabato e la domenica e perciò occorre un confronto urgentissimo con l'amministrazione che non può sfuggire dalle proprie responsabilità". (ANSA).