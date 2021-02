Tenta rapina in ristorante, ma viene bloccato dal titolare

(ANSA) - VILLARICCA, 10 FEB - Non avevano messo in conto la reazione dei presenti, i due uomini che hanno tentato di rapinare il proprietario di un noto ristorante della circonvallazione esterna di Villaricca (Napoli) facendo irruzione nel suo locale.

Quando le cose si sono messe male, uno dei due si è dato alla fuga, mentre l'altro ha cominciato a sparare colpi di pistola in aria prima di essere bloccato dalle persone presenti nel locale che lo hanno consegnato ai carabinieri della stazione di Giugliano in Campania arrivati poco dopo. In manette, con l'accusa di tentata rapina aggravata e detenzione di arma clandestina, è finito Antonio Palma, 42enne di Giugliano già noto alle forze dell'ordine.

I militari sono stati allertati dalla segnalazione di alcuni passanti. Arrivati sul posto hanno arrestato Palma, che era stato già bloccato dal proprietario del locale.

I due rapinatori erano arrivati in sella a uno scooter con targa contraffatta. Alla reazione dei presenti ne è nata una colluttazione fino all'epilogo con l'arresto di Palma e la fuga del complice. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Sequestrata l'arma, una revolver calibro 38.

Continuano le indagini per l'identificazione del complice.

(ANSA).