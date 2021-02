R-Evolution project dalla Sanità a Napoli ad Atene

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Al via R-Evolution project: dal Nuovo Teatro Sanità di Napoli ad Atene parte un progetto internazionale per artisti under 35. Parte dall'11 febbraio la selezione di 12 giovani creativi per uno scambio tra Italia e Grecia (con scadenza il 12 marzo), avviso per partecipare al progetto internazionale promosso dal teatro napoletano in partenariato con Sardegna Teatro - Teatro di Rilevante Interesse Culturale (Cagliari), Scena Nuda (Reggio Calabria), Teatro della Città srl - Centro di Produzione Teatrale (Catania), Greek Art Theatre Karolos Koun (Atene), Between the Seas Mediterranean Performing Lab (Atene), Primavera dei Teatri - Festival di Teatro (Castrovillari) e realizzato con il supporto della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.

L'avviso, rivolto a giovani creativi (drammaturghi, registi, interpreti, coreografi, danzatori, performers, scenografi, videomaker, artisti visuali, producers) under 35, italiani e greci, offre un'esperienza internazionale in area Euro-Mediterranea (revolutionproject.eu). Attraverso un ciclo di residenze, incontri e confronti i giovani avranno la possibilità di sviluppare una creazione originale, frutto della cooperazione e dello scambio tra culture e poetiche differenti. Le residenze dal vivo si svolgeranno tra Napoli, Atene, Cagliari, Reggio Calabria. Le creazioni prodotte saranno presentate all'interno di un festival diffuso (aperto al pubblico), organizzato a ottobre e novembre 2021, nelle sedi dei partner tra il Sud Italia e la Grecia. Il progetto si chiuderà a dicembre 2021, al Nuovo Teatro Sanità di Napoli, con un meeting finale. (ANSA).