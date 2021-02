Maltempo: frana nel Salernitano invade case, nessun ferito

(ANSA) - SALERNO, 10 FEB - Tragedia sfiorata in via Livatino alla frazione Coperchia di Pellezzano (Salerno). Uno smottamento di vaste dimensioni, causato dal maltempo degli ultimi giorni, ha provocato il distaccamento di una frana dal costone collinare che ha invaso alcune abitazioni nell'area sottostante il costone. Un appartamento è stato distrutto. Non ci sono stati feriti. (ANSA).