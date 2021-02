Maltempo: crolla un muro a Piano di Sorrento

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Le forti piogge di questi giorni hanno causato il crollo di un muro e la conseguente frana a Piano di Sorrento in via Gennaro Maresca. Il terreno ha invaso la carreggiata. Per fortuna, al momento del cedimento, lungo la strada non transitavano né pedoni nè automobilisti. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a transennare la zona e incaricato alcuni operai per la rimozione del materiale franato. (ANSA).