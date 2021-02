Teatro: il San Carlo per S.Valentino vuole regalare emozioni

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - Cosa c'è di più romantico di un balletto, anche se in streaming, o di una passeggiata sotto la pioggia quando l'ombrello ti ricorda il fascino del teatro? Si avvicina la festa degli innamorati e anche quest'anno il San Carlo di Napoli lancia le sue proposte per chi a San Valentino vuole condividere emozioni ma anche sostenere la cultura.

Sarà possibile regalare, già da venerdì 12 febbraio alle ore 20.00 l'accesso allo streaming del balletto Le Quattro Stagioni, protagonista il Corpo di Ballo del Teatro con la coreografia di Giuseppe Picone concepita sui celebri Concerti di Antonio Vivaldi, tra le pagine più note e amate della musica barocca, eseguiti dal vivo dall' Orchestra del Massimo. I costumi sono di Giusi Giustino, le luci di Nunzio Perrella. La coreografia è stata studiata da Picone con particolare attenzione alle regole sul distanziamento sociale fra i ballerini. Registrato dal vivo lo scorso novembre il balletto sarà disponibile online dal fino al prossimo 28 febbraio.

Chi volesse acquistare poi un regalo speciale per il proprio partner ha a disposizione le tante novità del merchandising proposte dallo shop del Teatro (https://shop.teatrosancarlo.it/it/). Richiestissimo l'ombrello con l'immagine dello splendido velario del San Carlo. Riprese intanto in sicurezza, anche se per un solo giorno a settimana, le visite guidate al il lirico più antico d'Europa: ogni venerdì in otto turni (per un massimo di 30 persone) in italiano e inglese parte un viaggio nella storia della musica, dal foyer alla sala storica con il palco reale e quelli dei 'direttori' Rossini e Donizetti. (ANSA).