Pusher pluricondannato scovato e preso dai CC a Torre del Greco

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata (Napoli) hanno rintracciato ed arrestato a Torre del Greco (Napoli) Vincenzo Cirillo, 41 anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti. Cirillo - sul cui capo pendevano due provvedimenti da eseguire a seguito di una condanna a due anni e undici mesi per detenzione e spaccio di droga e per inosservanza di una precedente misura cautelare che aveva violato - è stato individuato in un appartamento della città vesuviana. Durante la perquisizione conseguente alla cattura, i militari dell'Arma hanno rinvenuto, occultati sotto ad un tavolo in cucina, una pistola semiautomatica provento di furto nel 2016 e 67 proiettili calibro 7,65. Nascosti in una cassa panca in camera da letto sono stati trovati inoltre 133 grammi di cocaina e 500 di marijuana. L'uomo nel proprio portafoglio aveva anche documenti falsi validi per l'espatrio, intestati ad un'altra persona ma con la sua effige, e 670 euro contanti in banconote di vario taglio. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere napoletano di Poggioreale. (ANSA).