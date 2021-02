Musei: Capodimonte e FAI, un webinar per formazione docenti

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - Capodimonte con FAI-Fondo Ambiente Italiano insieme per la formazione dei docenti con un webinar aperto a tutti: l'iniziativa vuole far riscoprire il Real Bosco.

Partecipano il direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, il professor Carmine Guarino, docente di Botanica sistematica all'Università del Sannio, gli architetti Anna Capuano ed Eva Serpe (Dipartimento di architettura del Museo e Real Bosco di Capodimonte) e Valter Luca de Bartolomeis, dirigente Istituto ad indirizzo raro Caselli e Real Fabbrica di Capodimonte, introdotti dal Presidente FAI Campania Michele Pontecorvo.

Il webinar del FAI-Fondo Ambiente Italiano per la formazione dei docenti di ogni ordine e grado, aperto a chiunque voglia partecipare previa registrazione sul sito web del FAI - è previsto per domani, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Due ore per scoprire i valori botanici e ambientali, ma anche la storia, le evoluzioni e il futuro a cui si prepara il più grande bosco urbano d'Italia che, con i suoi 134 ettari e le 400 diverse specie vegetali presenti, rappresenta il vero polmone verde della città di Napoli. (ANSA).