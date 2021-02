Maltempo: allagamenti in Irpinia, in salvo 3 famiglie

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro a Forino e Cervinara (Avellino) e a Olevano sul Tusciano (Salerno) per prestare soccorso alla popolazione e aiuto ai Comuni colpiti dal maltempo delle ultime ore. La situazione più pesante a Forino dove le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti in località Celzi, nel centro abitato. Sono state evacuate e poste in salvo tre famiglie con l'utilizzo di gommoni e mezzi speciali. Allagamenti anche a Cervinara dove sono al lavoro tecnici del Genio civile e ad Olevano sul Tusciano per la rottura degli argini in una zona di campagna.; Resta alta l'attenzione. (ANSA).