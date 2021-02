Coppa Italia: Atalanta-Napoli, la sfida vale la finale

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Partendo dallo 0-0 dell'andata tra Atalanta e Napoli tutto può succedere. A Bergamo domani Gasperini e Gattuso si giocano il passaggio alla finale di Coppa Italia: allo stadio Maradona una settimana fa è stato solo pari senza reti e ora per gli esperti di Sisal Matchpoint, l'Atalanta è favorita sia nei 90 minuti, con la vittoria a 1.85, che per staccare il pass per la finale, a 1.72, mentre il colpo partenopeo è a 3.75 con la conquista della finale - la seconda consecutiva - a 2.10. Il pareggio nei 90 minuti è dato a 4.00.

La Dea ha segnato 15 volte nelle ultime 16 partite a Bergamo in Coppa Italia, la rete dei nerazzurri è data a 1.10. Di certo entrambe cercheranno di segnare dopo il pareggio dell'andata, la gara è dunque da Goal, a 1.48 e da Over 2,50 a 1.57. Per i bookmakers difficilmente si arriverà ai calci di rigore, un'opzione a ben 30 volte la posta.

Gli scommettitori danno più fiducia agli uomini di Gasperini, il 75% ha puntato sul segno 1 nei 90 minuti e oltre il 90% sui nerazzurri in finale. (ANSA).