Blitz antidroga Ps tra Napoli e Salerno, 45 misure cautelari

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - Vasta operazione antidroga "interprovinciale" della Squadra Mobile di Salerno che, coadiuvata dagli agenti di altre Questura, tra cui quella di Napoli, ha sgominato alcuni gruppi di trafficanti e spacciatori in grado di rifornire costantemente le piazze di spaccio di Salerno e dei comuni vicini.

Complessivamente sono 45 le persone indagate dalla DDA. Con l'aiuto dei Reparti Prevenzione Crimine, delle unità cinofili e con il supporto aereo di un elicottero della Polizia di Stato, le misure cautelari emesse dal gip sono state notificate ai destinatari accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione Chef "Crack - Ko" gli agenti, durante le perquisizioni, hanno anche scoperto quantità di hashish, una pistola a tamburo e 700mila euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita.

Gli investigatori hanno identificato i capi dei gruppi criminali nelle persone di Luca Franceschelli e Fabio Salzano e ricostruita l'intera filiera del traffico di stupefacenti, a partire dai pusher fino ad arrivare ai rifornitori della droga.

Per non farsi scoprire, - è emerso - i soggetti, durante le conversazioni telefoniche intercettate, adoperavano sempre un linguaggio criptico, senza mai citare il reale oggetto dei loro colloqui. Tra gli arrestati figurano anche tre donne: Giovanna Liguori, residente a Battipaglia e le salernitane Teodora Pace e Silvia Pappalardo. (ANSA).