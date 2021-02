Tennis: Virginia Di Caterino neo presidente Comitato Campania

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Seconda elezione, questa volta all'unanimità, per l'avvocato Virginia Di Caterino che per il prossimo quadriennio sarà al vertice del comitato regionale tennis Campania.

L'ex tennista napoletana di serie A è l'unica donna in Italia presidente di un comitato della Federtennis e sarà anche alla guida delle racchette campane nel quadriennio olimpico.

L'avvocato Di Caterino è stata eletta con il 100% dei voti espressi dai circoli del tennis della regione Campania. Nel nuovo consiglio direttivo, grazie proprio all'elezione dell'unica donna dirigente del tennis in Italia sono entrate anche due consigliere. L'elezione del presidente del comitato campano è stata presieduta dal consigliere nazionale della Federtennis Roland Sandrin.