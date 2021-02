Sciopero a Napoli, stop a linea 1 metro e Funicolare

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Stop della linea 1 della metro, Funicolare Montesanto chiusa e bus a singhiozzo. Questi i primi effetti a Napoli dello sciopero nazionale di quattro ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Mobilità Tpl. Il servizio della Funicolare di Montesanto riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20, mentre per quanto riguarda la linea 1 della metro, prima corsa pomeridiana da Garibaldi alle ore 13,50 e da Piscinola alle ore 13,10.

Circolazione paralizzata anche all'Eav dove, alla mobilitazione nazionale, si aggiunge lo sciopero aziendale proclamato dalla Cisl per "il non equo trattamento per i lavoratori della circolazione (Capi Stazione e personale di Gestione) e dell'ufficio Gtr". (ANSA).