Calciatore 15 enne caduto: ha ematoma cerebrale

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - E' sempre in coma farmacologico il ragazzo 15 enne che ieri mattina è caduto, battendo la testa, su un campo di calcio nel quartiere Piscinola, a Napoli.

Il ragazzo, ricoverato nel rianimazione dell' Ospedale "Cardarelli" ha un ematoma cerebrale e sarà sottoposto ad una Tac in mattinata per accertare, se l' ematoma è conseguenza della caduta, o, viceversa, la caduta sia stata la conseguenza dell' ematoma. (ANSA).