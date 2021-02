Covid: molti positivi, lockdown in piccolo comune del Sannio

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - Chiusi bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi, barbieri, parrucchieri, estetisti e il mercato settimanale, oltre alle scuole: sono le misure attuate per contrastare il diffondersi del covid a Castelpagano (Benevento) su disposizione del sindaco del piccolo centro sannita, Giuseppe Bozzuto.

Il primo cittadino ha emanato una ordinanza dopo aver "preso atto dell'allarmante aumento del numero di soggetti positivi al covid" in seguito ad uno screening effettuato sugli alunni delle scuole materne, elementari e medie che ha portato alla scoperta di più di trenta positivi.

Le attività rimarranno chiuse fino al 15 febbraio. Bozzuto ha ordinato anche il divieto di soffermarsi in piazze, larghi e parchi pubblici. (ANSA).