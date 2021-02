Bradisismo: mercoledì summit con Angelo Borrelli a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 07 FEB - Mercoledì prossimo, come già programmato, si terrà a Pozzuoli (Napoli) un vertice sul fenomeno del bradisismo e sulle azioni di prevenzione messe in campo, organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile su richiesta dell'Amministrazione comunale. All'incontro nella sede del Comune parteciperanno, tra gli altri, il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, rappresentanti della Regione Campania e i responsabili dei Centri di Competenza.

"Ciò - informa il Comune - al fine di promuovere un'ampia riflessione sullo stato dei Campi Flegrei ai massimi livelli scientifici e tenere aggiornata la cittadinanza sul fenomeno".

La riunione, proprio per informare in tempo reale sull'evoluzione dell'attuale stato del bradisismo flegreo, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Pozzuoli.

Dal 2012 il Dipartimento Nazionale di Protezione ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla (attenzione). L'innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione.

L'Amministrazione comunale insieme con l'ufficio di Protezione Civile locale segue in tempo reale l'evolversi dei fenomeni in raccordo con l'Osservatorio Vesuviano per garantire alla cittadinanza, si sottolinra, "un completo aggiornamento sulle dinamiche in corso".

Intanto l'Osservatorio Vesuviano nel confermare l'evento sismico di magnitudo 2,2 ± 0,3 della scorsa notte (ore 4,13), lo ha localizzato nel Golfo di Pozzuoli, a largo di Via Napoli alla profondità di 2,6 km. L'area flegrea interessata dal sollevamento del suolo da un decennio sopporta frequenti eventi sismici accompagnati da boati. (ANSA).