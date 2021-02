Aggressione transgender: Arcigay Napoli condanna violenza

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 07 FEB - Solidarietà alla vittima dell'aggressione e massima attenzione alle problematiche legate alle violenze di genere. Sul caso del video che mostra due ragazzi inseguire e prendere a calci una loro coetanea a Torre del Greco (Napoli) - reso noto dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli - interviene Antonello Sannino di Arcigay Napoli. ''Gira un video sui social di una aggressione da parte di due ragazzi a Torre del Greco ai danni di una persona, rincorsa e presa a calci - spiega - Innanzitutto la persona nel video non è una omosessuale, ma transgender. Quanto accaduto è sicuramente un grave atto di violenza e di teppismo, ripreso e fatto girare sui social probabilmente per qualche like. Ma perché parlano di omofobia? Solo perché si identifica la persona (magari con qualche luogo comune) come una persona omosessuale?''.

''La violenza - sottolinea il referente di Arcigay Napoli - va sempre condannata, ma facciamo attenzione nel gridare subito all'omofobia e a strumentalizzare la violenza per ricevere magari un pochino di consenso social. Tutta la solidarietà alla persona vittima dell'aggressione''. (ANSA).