Marittimi bloccati in Cina: attesa a Procida per rientro

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 06 FEB - Arriverà stasera a Fiumicino l'equipaggio della Antonella Lembo, una delle due navi da carico italiane bloccate in Cina da oltre sette mesi e su cui erano imbarcati sette marinai italiani.

Dopo la soluzione diplomatica della vicenda, e l'arrivo del nuovo equipaggio, i sette uomini di mare, tra cui il procidano Tommaso Scotto di Perrotolo, hanno potuto imbarcarsi su un volo che da Pechino via Parigi li sta riportando in Italia.

A Procida intanto cresce l'attesa per l'arrivo di Tommaso. Dice il sindaco Dino Ambrosino, che lo accoglierà al porto con una delegazione dell'amministrazione: "In questa prima giornata di clima primaverile Procida accoglie un gran numero di ospiti e soprattutto un concittadino che mancava da un anno e due mesi.

Auguro a Tommaso di godersi finalmente l'isola, la famiglia, gli affetti, e di recuperare serenità ed energie dopo un imbarco troppo lungo". (ANSA).