Incendi: rogo ad Anacapri in una struttura disabitata

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 06 FEB - Un incendio di circa 50 metri lineari è scoppiato questa sera ad Anacapri in via Linciano. Le fiamme sono divampate per motivi ancora ignoti all'interno di una struttura disabitata e stanno impegnando una squadra dei vigili del fuoco della stazione di Capri coordinati dal caposquadra Vincenzo Medugno.

La zona interessata dall'incendio è lontana dal centro abitato e a causa della morfologia del luogo che impedisce l'arrivo dell'autobotte è stata raggiunta dai pompieri con un porter. I vigili del fuoco stanno effettuando i rifornimenti di acqua per spegnere l'incendio nei dintorni delle case che sono nelle vicinanze. (ANSA).