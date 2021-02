Covid: arte; tappa a Napoli della 'Marcia della liberazione'

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - "È un controsenso pensare di salvaguardare la salute delle persone bloccando le attività artistiche". È questo uno degli slogan scanditi oggi, in Piazza del Gesù, nel corso della tappa napoletano della 'Marcia della liberazione'.

I manifestanti chiedono che siano riaperti "i teatri, i cinema e le piazze" perché "con l'arte non si campa ma con l'arte si vive".

Presenti alla manifestazione anche alcuni rappresentanti delle "partita Iva" che si sono detti stanchi di attendere perché a fronte delle rassicurazioni "le piccole imprese hanno pagato un prezzo altissimo".

È stata annunciata la realizzazione di "una rete per difendere i diritti di tutte le categorie colpite", ad iniziare - è stato affermato - dagli artisti "che sono stati dimenticati". Nella piattaforma delle rivendicazioni anche "il ripristino della piena mobilità delle persone ". (ANSA).