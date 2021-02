Chiesa:Napoli;dal vescovo pane, coperte a senza fissa dimora

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - Ieri sera il nuovo arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, insieme con operatori della Caritas, è uscito dall'Episcopio per andare a distribuire coperte e pane ai senza fissa dimora che stazionano nei pressi della Galleria, vicini al teatro San Carlo. Lo ha detto lo stesso arcivescovo nel corso dell'omelia per la cerimonia della Giornata per la vita consacrata che si sta celebrando in Cattedrale.

"Ed ho visto qualcosa di davvero incredibile - ha aggiunto l'arcivescovo - Vi dico che la povertà non è una categoria ma è un volto, una storia, una persona. E quei volti, quelle persone sono una provocazione continua nella nostra vita". "Non erano solo fratelli immigrati - ha spiegato ancora - ma tante persone di cui ricordo il nome, l'età. E la presenza di tanti poveri in mezzo a noi non è frutto del caso. Le nostre comunità hanno bisogno di una presa di responsabilità condivisa". (ANSA).