Chiesa:Napoli;Battaglia,religiosi sono tesoro impareggiabile

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - "Vi prego per questa Chiesa, non dimenticatelo mai, rappresentate un tesoro impareggiabile. Voi siete il volto della tenerezza del Padre". Lo ha detto il nuovo arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, nel corso dell'omelia per la celebrazione, in Cattedrale, per la Giornata della vita consacrata, rivolgendosi ai sacerdoti, ai religiosi e alle suore.

"Da noi non contano i titoli - ha aggiunto - conta la stessa commozione di Gesù". (ANSA).