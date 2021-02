Campania:scende la curva dei contagi,ma aumentano ricoverati

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - E' in calo la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati delle ultime 24 ore dell'Unità di Crisi regionale i positivi sono 1.546 (di cui 147 casi identificati da test antigenici rapidi) e 80 sono sintomatici, su 19.325 tamponi effettuati (3001 antigenici). Il rapporto positivi/test scende all'8% dal 9,84% precedente. I deceduti sono 9, i guariti 616. I posti letto di terapia intensiva occupati sono in crescita, 108 (103 precedenti), su una disponibilità di 656. In aumento anche i posti di degenza occupati che sono 1.499 (su una disponibilità di 3.160) (ANSA).