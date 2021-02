Scuola: Campania; Unità Crisi, trend contagi in crescita

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - L'Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita per esaminare l'andamento epidemiologico, con particolare attenzione ai dati registrati nelle ultime settimane nel mondo della scuola. Si è preso atto, si apprende, del trend in crescita in atto in tutte le fasce dell'età scolastica, nel quadro di una crescita generale dei contagi in Campania, di cui da' atto anche il verbale odierno della Cabina di Regia Nazionale. Lo afferma una nota della Regione Campania.

