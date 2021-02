Rifiuti sversati su sponda Volturno a Capua, un denunciato

(ANSA) - CASERTA, 05 FEB - La Guardia di Finanza ha sequestrato un'area in prossimità delle sponde del fiume Volturno, nel Comune di Capua, dove erano stati sversati oltre 200 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Tra essi scarti di lavorazioni edili, legno, plastica, metalli ferrosi, pneumatici fuori uso, guaine bituminose, bidoni contenenti vernici, bombole e pezzi di autoveicoli fuori uso.

L'area, di circa 2,5 chilometri quadrati, è stata affidata in custodia giudiziaria al responsabile del Settore Pianificazione e Programmazione Ambientale e Territoriale del Comune di Capua, in attesa delle operazioni di bonifica.

I finanzieri della Compagnia di Capua hanno denunciato il responsabile dello sversamento, (ANSA).