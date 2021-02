Minori afghani trovati su rimorchio Tir a Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - Cinque minori dell' Afghanistan, ed un giovane di 21 anni, sono stati scoperti questa notte in un' area di servizio dell' autostrada A/1 nei pressi di Caserta dalla Polizia Stradale.

Quattro ragazzi di meno di 18 anni sono stati trovati all' interno del semirimorchio di un Tir con targa della Macedonia, fermo, poco dopo la mezzzanotte, nell' area di servizio di San Nicola Sud, un giovane di 21 anni, è stato rintracciato poco lontano.

I cinque - con l' aiuto di un interprete - hanno riferito agli agenti della Polizia Stradale di Napoli di essere saliti sul rimorchio del Tir, che trasportava gomme per auto, in Serbia.

Durante il viaggio, nascosti tra i pneumatici, durato tre giorni, avrebbero avuto a disposizione solo una bottiglia d' acqua e dei biscotti.

Gli agenti della Polstrada li hanno rifocillati e poi identificati e trasferiti nella struttura di assistenza "Comete" a Casoria (Napoli): Il 21 enne, che intende chiedere asilo politico, è stato accompagnato in un centro di accoglienza della provincia di Caserta. (ANSA).