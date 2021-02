Covid: sindaco annuncia morte sessantenne a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 2 FEB - Ancora un morto a causa del Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba: si tratta, da quanto si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa del primo cittadino, di G.R., 60 anni. Per Torre del Greco si tratta dell'ottantanovesima vittima da inizio pandemia, la numero 69 legata alla cosiddetta seconda ondata e la ventiduesima del 2021.

Il bilancio è ulteriormente aggravato anche dai nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore: stando a quanto comunicato al Centro operativo comunale da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, infatti, i casi di positività al tampone sono stati 74, mentre le guarigioni accertate nello stesso arco temporale sono risultate 57. In base a questi dati, sale ulteriormente il numero degli attuali contagiati, che si attesta a quota 459, con 23 soggetti ospedalizzati.

(ANSA)