Amalfi, si stacca costone grossa frana sulla statale

Una frana di grandi dimensioni ad Amalfi ha investito la statale. Sono state evacuate tre famiglie dalle abitazioni sovrastanti. Secondo il racconto dei testimoni non vi sarebbero persone ferite ma si continua a scavare per essere certi che la pioggia di terreno e pietre non abbia travolto nessuno.

La Statale e la strada di accesso al porto risultano completamente bloccate. Per consentire il rientro a casa degli studenti da Positano sono state predisposte imbarcazioni.

Amalfi, si stacca un costone dalla montagna: frana sulla Statale





Gli operai stanno caricando i detriti sui camion, in modo da liberare le strade che sono state invase dalla frana. Tuttavia si teme che la circolazione non potrà essere ripristinata subito: i tecnici, infatti, dovranno effettuare le indagini strutturali per capire i motivi che hanno provocato il cedimento.

Intanto non mancano le polemiche. Per la senatrice del Movimento 5 Stelle, Felicia Gaudiano "i crolli che si sono verificati in queste ore ad Amalfi dimostrano ancora di più la fragilità del nostro territorio. Gli eventi franosi hanno mostrato la veridicità delle nostre denunce e delle nostre preoccupazioni, rispetto alla necessità di tutelare l'ambiente naturale della Costiera Amalfitana contro l'erosione naturale e l'azione antropica". Per l'esponente pentastellata "è necessario ora un Piano Strategico Strutturale fondato sul principio della sostenibilità".

"Quel tratto di costone era già stato interessato due anni fa da lavori di consolidamento. Spero che la Procura ora indaghi per capire come siano stati condotti questi lavori visto quello che è successo stamattina". A dirlo è Antonio De Luca, ex sindaco di Amalfi ed ora consigliere di opposizione. "Sembra che non ci siano vittime, almeno fino ad ora ma quello che è successo è davvero assurdo", aggiunge.

Il maltempo che negli ultimi giorni ha interessato la Campania, ha procurato disagi nel Salernitano, con una frana oltre che ad Amalfi, anche a Vibonati, a sud di Salerno, a causa della quale, spiega la Protezione Civile regionale, è stato necessario lo sgombero di alcune abitazioni (circa 20 persone). Sul posto è giunto il direttore generale della Protezione civile, Italo Giulivo, per un sopralluogo tecnico. Difficoltà anche a Centola (Palinuro) per una frana che ha interessato la Strada Provinciale Centola-Palinuro: al momento si procede a senso unico alternato. Il Genio civile della Regione Campania (sede di Salerno) è impegnato a San Marzano sul Sarno dove il 31 gennaio scorso si erano verificate tracimazioni in località Marconi a causa dell'alveo intasato prevalentemente da canne, sterpaglie e polistirolo. La protezione civile, anche a seguito di una riunione con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, ha affidato a Sma Campania un intervento urgente di rimozione dei materiali. La Sala operativa della protezione civile regionale è attiva h24 ed è in continuo contatto con le amministrazioni competenti a supporto dei Comuni.