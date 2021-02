Scuola: Napoli; venti alunni e 4 docenti positivi oggi

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - Sono 20 studenti, 4 docenti e un addetto non docente i nuovi positivi in ambito scolastico registrati a mezzogiorno di oggi dalla Asl Napoli 1 nel suo bollettino quotidiano. Quattro studenti della secondaria di secondo grado, che hanno frequentato in dad visto che le scuole hanno riaperto oggi, sono positivi nella zona di Bagnoli-Fuorigrotta, due di essi sono fratelli e tutti e quattro hanno positivi al covid in famiglia. Quattro alunni con il virus anche nella scuola primaria dei quartieri Stella-San Carlo all'Arena), tutti con positivi nelle rispettive famiglie.

Tre positivi alle elementari nei quartieri di Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno, anch'essi con famigliari positivi, e anche tre docenti di scuola dell'infanzia con il virus nella stessa zona, mentre nel distretto di Pianura-Soccavo sono 2 gli alunni delle elementari positivi. Un docente di scuola dell'infanzia, che è un contatto stretto di un familiare positivo, ha il covid19 nei quartieri Chiaia, San Ferdinando, Posillipo. Al Vomero-Arenella c'è un bambino della scuola dell'infanzia positivo, uno di scuola superiore, e un addetto docente di scuola superiore. Un solo bambino delle elementari con il covid a Chiaiano, Piscinola, Marianella, mentre nel distretto Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe Porto, Mercato-Pendino c'è un bimbo della scuola dell'infanzia con il virus.

A Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, un alunno delle elementari e un docente della scuola dell'infanzia sono positivi, mentre nella zona di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale c'è un maestro di scuola dell'infanzia con il virus. (ANSA).