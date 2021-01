Covid: in sensibile crescita i contagi a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 31 GEN - Non si arresta la risalita dei casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli), dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 22 nuovi positivi al tampone. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba al termine del consueto aggiornamento presso il Centro operativo comunale. Sentite Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, il primo cittadino ha fatto sapere che nello stesso arco di tempo non sono state accertate guarigioni tra i precedentemente contagiati.

Dati questi che portano il numero degli attuali positivi a Torre del Greco a quota 439, di cui 23 risultano ospedalizzati. Un sensibile aumento, visto che appena una settimana prima i casi attivi in città risultavano essere 346.

(ANSA)